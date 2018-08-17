ВМС Украины начали переброску артиллерийских бронекатеров на Азовское море / Фото
|07:40 10.09.2018
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|Крым
После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября было принято решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море и создание там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ.
Соответствующие действия не стали себя долго ждать — в Бердянске было замечено переброска автотрейлером малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины.
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе и командовании ВМС, передает Новый Визит.
Ожидается переброска на Азовское море трех малых бронированных артиллерийских катеров.
Напомним, что в мае россияне перебросили по внутренним водам три артиллерийских катера типа «Шмель» из состава Каспийской флотилии ВМФ РФ.
Как и ожидается до конца года на Азовском море будет создана военно-морская база ВМС ВС Украины путем переброски сюда Южной военно-морской базы ВМС ВС Украины из Николаева.
В дальнейшем на ее базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств. Таким образом произойдет переформатирование структуры командования Военно-Морских Сил ВС Украины.
По информации «Нового Визита», одну из баз ВМС Украины планируют расположить в Геническом порту.
Напомним: Россия уже перешла красную линию. Украина будет вынуждена воевать. - Чубаров.
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