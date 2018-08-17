После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября было принято решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море и создание там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ .

Соответствующие действия не стали себя долго ждать — в Бердянске было замечено переброска автотрейлером малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе и командовании ВМС, передает Новый Визит.

Ожидается переброска на Азовское море трех малых бронированных артиллерийских катеров.

Напомним, что в мае россияне перебросили по внутренним водам три артиллерийских катера типа «Шмель» из состава Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Как и ожидается до конца года на Азовском море будет создана военно-морская база ВМС ВС Украины путем переброски сюда Южной военно-морской базы ВМС ВС Украины из Николаева.

В дальнейшем на ее базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств. Таким образом произойдет переформатирование структуры командования Военно-Морских Сил ВС Украины.

По информации «Нового Визита», одну из баз ВМС Украины планируют расположить в Геническом порту.

Напомним: Россия уже перешла красную линию. Украина будет вынуждена воевать. - Чубаров.