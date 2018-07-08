В Керченском проливе спасли 7 человек с затонувшего буксира
|13:15 08.09.2018
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|Крым
В Керченском проливе со стороны акватории Черного моря подал сигнал бедствия малый буксир «Шквал». Экипаж покинул судно и дрейфует на плоту.
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по оккупированному Крыму в 06.55 принял сообщение, что малый буксир «Шквал» заливает дождем в двух километрах от берега, сообщает сайт РИА Новости.
Капитан буксира запросил помощи. В 07.25 экипаж судна покинул буксир на спасательном плоту, сообщили в ведомстве.
В проведении поисково-спасательной операции задействованы буксиры "Анапа" и "Меркурий", в готовности в аэропорту Симферополя находятся два вертолёта Ми-8 МЧС России.
На данный момент в районе поиска неблагоприятные погодные условия: волнение моря 4-5 баллов, порывистый северо-восточный ветер 10-12 м/с, местами до 20, сильный дождь, отметили в МЧС.
По информации Интерфакса моряки с сухогруза "Сарыч" подняли на борт экипаж из семи человек буксира "Шквал", который потерпел бедствие в Керченском проливе у берегов Крыма и дрейфовал на плоту, сообщил помощник начальника МЧС РФ по оккуптрованному Крыму Владимир Иванов.
"Все члены экипажа подняты на борт проходящего мимо сухогруза "Сарыч", никто из них в медицинской помощи не нуждается", - сказал он в субботу "Интерфаксу".
По его словам, "из-за сильного шторма отправить их на берег пока не предоставляется возможным, поэтому некоторое время они будут находиться на борту сухогруза".
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