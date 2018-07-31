Плавучий кран протаранил опору Керченского моста

13:10 08.09.2018 0 комментариев Крым

Движение на одном из участков Керченского моста пришлось временно ограничить для устранения последствий инцидента в акватории.

Об этом сообщил INTERFAX.RU  со сылкой на Упрдор "Тамань".

"Ранним утром в субботу, 8 сентября, в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 06:20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)", - говорится в пресс-релизе.

Стрела плавкрана повредила одну мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

"На месте находятся специалисты эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано", - отмечает ФКУ Упрдор "Тамань".

Для буксировки плавкрана прибыл буксир строителей со стороны Азовского моря.

"Работа по ликвидации последствий инцидента на море была осложнена штормовыми условиями. Однако примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. Сейчас плавкран находится на безопасном расстоянии от моста", - сообщается в пресс-релизе.

По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более 6-8 часов, однако эксплуатационная служба сможет приступить к этим работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, скорость восточного ветра достигает 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, высота волн - 13-20 дм. Ожидается сохранение штормовых условий в течение дня.



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