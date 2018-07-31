Плавучий кран протаранил опору Керченского моста
|13:10 08.09.2018
|0 комментариев
|Крым
Движение на одном из участков Керченского моста пришлось временно ограничить для устранения последствий инцидента в акватории.
Об этом сообщил INTERFAX.RU со сылкой на Упрдор "Тамань".
"Ранним утром в субботу, 8 сентября, в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 06:20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)", - говорится в пресс-релизе.
Стрела плавкрана повредила одну мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.
"На месте находятся специалисты эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано", - отмечает ФКУ Упрдор "Тамань".
Для буксировки плавкрана прибыл буксир строителей со стороны Азовского моря.
"Работа по ликвидации последствий инцидента на море была осложнена штормовыми условиями. Однако примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. Сейчас плавкран находится на безопасном расстоянии от моста", - сообщается в пресс-релизе.
По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более 6-8 часов, однако эксплуатационная служба сможет приступить к этим работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение.
По данным метеорологов, скорость восточного ветра достигает 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, высота волн - 13-20 дм. Ожидается сохранение штормовых условий в течение дня.
Ещё на эту тему:
Железная дорога Керчь – Джанкой делает бесполезным Керченский мост
Правительство страны агрессора уже перечислило на строительство Керченского моста более 200 млрд рублей
В России придумали подводный беспилотник, в надежде что он пригодится для охраны Керченского моста
В России придумали награду для строителей Керченского моста / Фото
Оккупанты снова не успеют завершить в срок работы по безопасности Керченского моста
В Азовском море вдвое сократилась популяция рыбы после строительства Керченского моста
МинВОТ инициирует санкции против физлиц и компаний РФ за строительство Керченского моста
С 31 июля ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство моста в аннексированный Крым
Керченский мост облюбовала российская служба судебных приставов - отлавливают должников
По решению суда проектировщик ж/д подходов к Керченскому мосту оштрафован на 22 млн рублей
Безопасность Керченского моста подешевела на 280 млн рублей