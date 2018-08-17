В оккупированном Крыму населенные пункты севера полуострова второй день остаются без электроэнергии из-за сложившейся экологической катастрофы, вызванной химическими выбросами в атмосферу завода "Титан".

Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго", передает Укринформ.

По его данным, в числе технических мероприятий, вызванных загрязнением продуктами химического производства - "обмыв и чистка изоляции воздушных линий района и подстанции «Армянск».

В связи с этим, 6 и 7 сентября электроэнергии были лишены жители села Волошино и 11 улиц города Армянска. Кроме этого, 7-го сентября остались без электричества жители села Перекоп, 13 улиц в Армянске и cадовое общество «Титан».

В «Крымэнерго» предупредили, что "в связи с химическим загрязнением изоляции электроустановок ГУП РК возможны внеплановые отключения в электрических сетях, питающих население г. Армянска и прилегающих населенных пунктов".

Напомним: Миссия ОБСЕ следит за ходом событий в оккупированном Армянске.