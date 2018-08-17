В Канаде создали петицию в поддержку украинских политзаключенных. Она должна собрать 500 подписей, чтобы ее рассмотрело правительство Канады.

Об этом сообщается на сайте парламента Канады, передает сайт Українськи Новини.

В петиции указано требование к правительству Канады, которое "взяло на себя обязательства защищать права человека на международном уровне", принять меры для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Шумко, Владимира Балуха и десятков других.

Также от канадского правительства требуют применить все возможные ограничительные меры, в частности описанные в "акте Магнитского", в отношении людей, причастных к заключению украинцев.

Для рассмотрения петиции нужно собрать 500 подписей, однако подписать документ могут только граждане Канады.

Как сообщал BSNews петиция об освобождении Сенцова на сайте Белого дома Сайт с петициями о Сенцове “лег” - но голоса под петицией были собраны.

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком округе РФ Анатолий Сак посетил незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и заявил, что тот на 116-й день голодовки "выглядит вполне здоровым". Однако в РФ признали, что Сенцов не прекратит голодовку и пойдет до конца