В Канаде создали петицию в поддержку украинских политзаключенных
|21:17 07.09.2018
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|Крым
В Канаде создали петицию в поддержку украинских политзаключенных. Она должна собрать 500 подписей, чтобы ее рассмотрело правительство Канады.
Об этом сообщается на сайте парламента Канады, передает сайт Українськи Новини.
В петиции указано требование к правительству Канады, которое "взяло на себя обязательства защищать права человека на международном уровне", принять меры для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Шумко, Владимира Балуха и десятков других.
Также от канадского правительства требуют применить все возможные ограничительные меры, в частности описанные в "акте Магнитского", в отношении людей, причастных к заключению украинцев.
Для рассмотрения петиции нужно собрать 500 подписей, однако подписать документ могут только граждане Канады.
Как сообщал BSNews петиция об освобождении Сенцова на сайте Белого дома Сайт с петициями о Сенцове “лег” - но голоса под петицией были собраны.
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