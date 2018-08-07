Миссия НАТО в Средиземном море пополнилась кораблями Хорватии и Великобритании
|20:52 07.09.2018
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|Россия
Корабли хорватского и британского флотов присоединились к морской операции НАТО "Sea Guardian" в Средиземном море.
Об этом сообщает сайт Альянса, передает Европейская правда.
В течение следующих двух недель хорватский ракетный катер HRMV Vukovar и британский разведывательный корабль HMS Echo присоединятся к другим судам и самолетам союзников для патрулирования центрального Средиземноморья.
Sea Guardian - это операция по морской безопасности, в рамках которой НАТО поддерживает ситуацию в Средиземном море. Операция помогает предотвратить терроризм и противодействовать возможным вызовам безопасности.
С начала операции в ноябре 2016 года около десяти стран Альянса отправляли суда, самолеты и подводные лодки для миссии.
Напомним: ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море.
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