Информация о возможных испарениях с кислотного накопителя на заводе "Титановые инвестиции", расположенном в оккупированном Крыму, не подтвердилась.

Об этом сообщил глава Херсонской области Андрей Гордеев в Facebook, передает УНН.

"Подчеркну, что вчера появилось сообщение Президента Украины о том, что российские военные во время учений осуществляли выстрелы - и все попало в кислотный накопитель и в другие сооружения на территории завода", - написал Гордеев.

Также он рассказал, что, по информации от работников завода в Армянске, "очень большая часть кадрового состава находится на больничном". А в самом Армянске зафиксировали большую концентрацию сернистого ангидрита и много жалоб среди жителей города.

"Оккупационная власть вывозит детей. Также многие поехали в Украину, на материк. До вчерашнего дня в Херсонской области не было зафиксировано ни одного случая ухудшения здоровья. Два дня работала областная бригада врачей, которые осмотрели более 846 человек. У 16 детей были похожи симптомы, но диагноз не подтвердился", - отметил губернатор.

Вчера ветер изменился и зацепил КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка".

Учебный процесс приостановили в селе Преображенка, пгт Мирном, селе Макаровка, селе Ставки, селе Григорьевка, селе Гавриловка, селе Алексеевка и в других небольших населенных пунктах. Детей готовят к внеплановому оздоровлению в Скадовске. Беременных и детей из этих семи населенных пунктов временно переместят в Скадовский район.

"Там им предстоит провести две недели, предполагается, что за этот период будет выяснено, какие дальнейшие действия следует делать", - написал глава области.

Напомним: В Херсонской области закрывают ряд школ и детских садов.