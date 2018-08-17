Информация об испарениях с кислотонакопителя "Титана" не подтвердилась
|19:59 07.09.2018
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|Крым
Информация о возможных испарениях с кислотного накопителя на заводе "Титановые инвестиции", расположенном в оккупированном Крыму, не подтвердилась.
Об этом сообщил глава Херсонской области Андрей Гордеев в Facebook, передает УНН.
"Подчеркну, что вчера появилось сообщение Президента Украины о том, что российские военные во время учений осуществляли выстрелы - и все попало в кислотный накопитель и в другие сооружения на территории завода", - написал Гордеев.
Также он рассказал, что, по информации от работников завода в Армянске, "очень большая часть кадрового состава находится на больничном". А в самом Армянске зафиксировали большую концентрацию сернистого ангидрита и много жалоб среди жителей города.
"Оккупационная власть вывозит детей. Также многие поехали в Украину, на материк. До вчерашнего дня в Херсонской области не было зафиксировано ни одного случая ухудшения здоровья. Два дня работала областная бригада врачей, которые осмотрели более 846 человек. У 16 детей были похожи симптомы, но диагноз не подтвердился", - отметил губернатор.
Вчера ветер изменился и зацепил КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка".
Учебный процесс приостановили в селе Преображенка, пгт Мирном, селе Макаровка, селе Ставки, селе Григорьевка, селе Гавриловка, селе Алексеевка и в других небольших населенных пунктах. Детей готовят к внеплановому оздоровлению в Скадовске. Беременных и детей из этих семи населенных пунктов временно переместят в Скадовский район.
"Там им предстоит провести две недели, предполагается, что за этот период будет выяснено, какие дальнейшие действия следует делать", - написал глава области.
Напомним: В Херсонской области закрывают ряд школ и детских садов.
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