ДТЭК, не дождавшись ответа на выдвинутую им претензию по утраченным в аннексированном Крыму активам, начал подготовку иска в международные суды.

Об этом сообщил генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы выдвинули претензию, ждали ответа, но он не поступил. Поэтому в настоящее время уже готовятся судебные слушания", - сказал он журналистам в Полтавской области в пятницу, 7 сентября

По словам гендиректора, сейчас осуществляется оценка ущерба в результате утраченных в Крыму активов.

"ДТЭК Крымэнерго" являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии на Крымском полуострове. Обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на его территории.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Напомним: Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года.