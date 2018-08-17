ДТЭК заявил о подготовке иска к РФ по утраченным в оккупированном Крыму активам
|19:05 07.09.2018
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|Крым
ДТЭК, не дождавшись ответа на выдвинутую им претензию по утраченным в аннексированном Крыму активам, начал подготовку иска в международные суды.
Об этом сообщил генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко, передает Интерфакс-Украина.
"Мы выдвинули претензию, ждали ответа, но он не поступил. Поэтому в настоящее время уже готовятся судебные слушания", - сказал он журналистам в Полтавской области в пятницу, 7 сентября
По словам гендиректора, сейчас осуществляется оценка ущерба в результате утраченных в Крыму активов.
"ДТЭК Крымэнерго" являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии на Крымском полуострове. Обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на его территории.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.
Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Напомним: Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года.
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