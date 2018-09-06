ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море

18:39 07.09.2018 0 комментариев Россия

Корабли Военно-морского флота России подтвердили свои технические возможности, заложенные в них конструкторами, в ходе совместного учения флота и Воздушно-космических сил (ВКС) в Средиземном море.

Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. По его словам, "прежде всего подтвердились возможности крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Макаров"", передает Российская Газета.

- У нас здесь есть возможность доказать, в первую очередь самим себе, что наши моряки способны выполнять задачи в любой точке мирового океана, - цитирует адмирала "Интерфакс".

Как уже сообщалось, с 1 по 8 сентября в Средиземном море проходят совместные учения ВМФ и ВКС. По последним данным, в них принимает участие 26 боевых кораблей и судов, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата.

В частности, накануне над Средиземным морем пролетели два стратегических бомбардировщика Ту-160. Их подняли в воздух с аэродрома Энгельс, 10-часовой полет проходил над малоориентирной местностью в сложных погодных условиях. В итоге Ту-160 успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям в заданном районе.

Справка  

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164, прошедший глубокую модернизацию. Его длина 186 метров, ширина 20,8 метра, максимальная скорость 32 узла, в экипаж входят около 500 человек. Автономность плавания - 30 суток. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

Фрегат "Адмирал Макаров" - третий корабль в серии фрегатов проекта 11356, построенных для Черноморского флота. Его длина 124,8 метра, ширина - 15,2 метра, максимальная скорость - 30 узлов, экипаж составляет 180 моряков, также в состав команды входят морские пехотинцы. Вооружен зенитными и артиллерийскими системами, а также ракетами "Калибр" и "Оникс".

Напомним: РФ дважды предупредила Пентагон о готовности атаковать подконтрольные армии США территории Сирии.



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