В Тегеране проходит трехсторонний саммит по вопросам Сирии
|18:12 07.09.2018
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|Турция
Сегодня, 7 сентября, в Тегеране начался трехсторонний саммит России, Ирана и Турции по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.
В саммите участвуют президент России Владимир Путин, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани, сообщает facenews.
Отмечается, что главной темой саммита станут ситуация в Сирии и способы урегулирования конфликта в регионе.
Ожидается, что лидеры стран также проведут личные встречи. Так, Путин и Эрдоган уже провели личную встречу перед началом саммита, однако детали переговоров не сообщаются.
Турция продолжит свое военное присутствие в Сирии, заявил Эрдоган.
Также Роухани, сообщил, что Иран сохранит присутствие в Сирии и сделает это по просьбе Дамаска.
Напомним, РФ дважды предупредила Пентагон о готовности атаковать подконтрольные армии США территории Сирии.
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