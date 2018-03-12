Сегодня, 7 сентября, в Тегеране начался трехсторонний саммит России, Ирана и Турции по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.

В саммите участвуют президент России Владимир Путин, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани, сообщает facenews.

Отмечается, что главной темой саммита станут ситуация в Сирии и способы урегулирования конфликта в регионе.

Ожидается, что лидеры стран также проведут личные встречи. Так, Путин и Эрдоган уже провели личную встречу перед началом саммита, однако детали переговоров не сообщаются.

Турция продолжит свое военное присутствие в Сирии, заявил Эрдоган.

Также Роухани, сообщил, что Иран сохранит присутствие в Сирии и сделает это по просьбе Дамаска.

Напомним, РФ дважды предупредила Пентагон о готовности атаковать подконтрольные армии США территории Сирии.