У здания администрации президента в Москве уже второй день подряд проходят одиночные пикеты в поддержку голодающего в колонии украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Люди по очереди стоят с плакатами у входа в здание АП на Китай-Городе, сообщает Новая газета.

«Если он (Сенцов – ред.) голодает бессрочно, то мы бессрочно будет стоять. Завтра у Окуджавы на Арбате, с понедельника – снова здесь», – рассказала «Новой газете» одна из активисток Татьяна Шапиро.

По ее словам, накануне к ней и другим активистам, ранее задержанным на акциях протеста, приходили с профилактической беседой сотрудники полиции.

«Он (полицейский — ред.) сказал, что собрали специальный штаб из разных подразделений к 9 сентября с целью оповестить всех проходящих у них активистов: они ходят к ним и предупреждают их, что 9-го будут выборы и чтобы мы соблюдали общественный порядок», — рассказала Шапиро.

Ранее в пятницу, 7 сентября, в Москве активисты растянули баннер в поддержку Сенцова, который 117-й день держит голодовку. Активисты растянули баннер на Площади Европы, недалеко от Киевского вокзала.

Накануне серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова прошла у администрации президента. Организатором акции была педагог-психолог Юлия Самойлова, которая говорила, что планирует сделать эту акцию постоянной.

Напомним: Сайт с петициями о Сенцове “лег” - но голоса собраны! Слово за Белым домом.