"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" опять "прославился" - теперь криминальным экипажем

16:52 07.09.2018 0 комментариев Крым

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали члена экипажа "круизного недоразумения" "Князь Владимир", которого подозревают в краже мобильного телефона у жителя Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по оккупированному Севастополю, передает Объектив.

 - Инцидент произошёл в баре, где пострадавший познакомился с двумя молодыми людьми, прибывшими в Севастополь на круизном лайнере в составе экипажа. Компания общалась и выпивала спиртные напитки. Парню на время пришлось оставить новых знакомых: он на несколько минут вышел из бара, чтобы снять деньги с банковской карты. Оказавшись на улице, мужчина понял, что случайно оставил на столе мобильный телефон стоимостью 55 тыс рублей, - рассказали в пресс-службе.

Когда пострадавший вернулся в бар, мобильного телефона на месте не оказалось, как и одного из новых знакомых.

Молодой человек сразу же вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что похититель скрывается на круизном лайнере, который должен был выйти из севастопольского порта через 20 минут.

Полицейские оперативно связались с управлением судна, злоумышленник был высажен на берег. Сотрудники полиции изъяли у него телефон и вернули законному владельцу, а похитителя доставили в районный отдел полиции.

Напомним: "Круизное недоразумение" "Князь Владимир" ассоциируется у туристов с яхтой "Беда".



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