В Херсонской области инвесторы построят ветряную электростанцию за 450 млн долларов

17:19 07.09.2018 0 комментариев Украина

Компания NBT (Норвегия) и китайская электроэнергетическая компания China Power договорились о строительстве ветряной электростанции (ВЭС) в Херсонской области с инвестициями 450 млн долларов.

Договор о проектировании, поставке и строительстве ВЭС в Херсонской области был заключен в четверг, 6 сентября, в присутствии Президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Норвегии Ине Серейде, сообщают Українськi Новини.

"Ветровые электроустановки разместят буквально в считанных километрах от оккупированного Россией Крыма. Инвестиция норвежской компании в объект, расположенный так близко от админграницы с оккупированной территорией, - свидетельство того, что эта территория будет освобождена, ведь Крым - это Украина! Инвестиция в почти 450 млн долларов также позволяет создать новые рабочие места, обеспечить поступление налогов в бюджет. А 250 МВт электроэнергии способны будут обеспечить более трети потребностей Херсонщины", - написал в микроблоге Twitter Порошенко.

По его словам, уже к концу следующего года вдоль побережья озера Сиваш построят 67 ветровых электроустановок мощностью 250 МВт.

Норвежская компания планирует соорудить 70 ветровых электростанций в Херсонской области.

Ранее по теме: Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года.



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