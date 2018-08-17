В СММ ОБСЕ прокомментировали ситуацию с химическими выбросами в оккупированном Российской Федерацией Армянске, а также связанные с этим угрозы для Херсонской области .

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я могу подтвердить, что наша команда в Херсоне следит за развитием событий. Мы тесно сотрудничаем с представителями власти, которая исследует эту ситуацию. Мы будем принимать защитные меры, если это будет необходимо. Результаты деятельности в этом районе будут выложены на нашем сайте", - рассказал он.

Напомним: Чубаров просит МИД обратиться в ОЗХО для мониторинга ситуации на заводе "Крымский титан".