Россия дважды предупредила Пентагон о готовности нанести удары по сирийским территориям, на которых дислоцируются американские военнослужащие.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Новое Время.

Россия утверждает, что в этом районе есть боевики. По словам анонимных источников, речь идет о базе Эт-Танф, где американские войска помогают контролировать 55-километровую зону отчуждения.

Учитывая свое местоположение на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака, гарнизон Эт-Танфа рассматривается как стратегический пункт в борьбе за влияние в регионе между США, Ираном и Россией.

В ответ Пентагон предупредил Москву о рисках "оспаривать военное присутствие США в этом регионе".

Напомним: ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб.

4 сентября президент США Трамп заявил, что Россия и Иран совершат ​"серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции - провинцию Идлиб.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призыв Трампа - это проявление "невсеобъемлющего подхода" к оценке ситуации в Сирии, в Идлибе "засела многочисленная группа террористов".