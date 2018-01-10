РФ дважды предупредила Пентагон о готовности атаковать подконтрольные армии США территории Сирии
|15:07 07.09.2018
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|Россия
Россия дважды предупредила Пентагон о готовности нанести удары по сирийским территориям, на которых дислоцируются американские военнослужащие.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Новое Время.
Россия утверждает, что в этом районе есть боевики. По словам анонимных источников, речь идет о базе Эт-Танф, где американские войска помогают контролировать 55-километровую зону отчуждения.
Учитывая свое местоположение на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака, гарнизон Эт-Танфа рассматривается как стратегический пункт в борьбе за влияние в регионе между США, Ираном и Россией.
В ответ Пентагон предупредил Москву о рисках "оспаривать военное присутствие США в этом регионе".
Напомним: ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб.
4 сентября президент США Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции - провинцию Идлиб.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призыв Трампа - это проявление "невсеобъемлющего подхода" к оценке ситуации в Сирии, в Идлибе "засела многочисленная группа террористов".
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