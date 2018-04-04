"Vestmoldtransgaz" перешла в собственность компании "Transgaz România"

14:42 07.09.2018 0 комментариев Румыния

Сертификат о завершении процесса приватизации ГП «Vestmoldtransgaz» был подписан вчера с компанией «Eurotransgaz Moldova» - дочерней компании «Transgaz România», после подписания договора купли-продажи.

С завершением процедуры реорганизации, начнется строительство газопровода Унгены-Кишинев, сообщает allmoldova.

Сертификат о завершении сделки купли-продажи компании «Vestmoldtransgaz» был подписан после выполнения всех условий контракта. Сразу после подписания, от этой сделки в государственный бюджет поступят 180,2 млн. леев.

Протяженнность газопровода Унгены-Кишинев  составит 120 километров,  а объем газа, ежегодно транспортируемого из Румынии в Республику Молдова, составит 1,5 млрд. кубометров.

Румынская компания обязалась инвестировать в строительство данного объекта до 93 млн. евро. «Transgaz» может получить грант от европейских фондов в размере 46 миллионов евро, для увеличения пропускной способности трубопровода для транспортировки голубого топлива в Молдову, заявил недавно директор департамента европейских фондов и международных отношений «Transgaz» Чиприян Алик.

Данный проект увеличит существующую пропускную способность до 1,5-2,2 млрд. кубометров в год в Молдову. Газопровод Унгены-Кишинев начнет работать в конце 2019 г., -  заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

После ввода в эксплуатацию газопровода Унгены-Кишинев Молдова получит шанс на альтернативное газоснабжение, в настоящее время она зависит на сто процентов от поставок российского газа.

Контракт о приватизации ГП «Vestmoldtransgaz» румынской компанией «Transgaz» был подписан 28 марта текущего года, после того, как молдавское предприятие SRL «Eurotransgaz» и румынская компания АО «Transgaz», в качестве единственного акционера, была объявлена победителем приватизации «Vestmoldtransgaz».  

Напомним: Румыния откажется от российского газа - экс-министр.



Ещё на эту тему:

20:02 15.08.2018
Министр обороны Молдовы находится с официальным визитом в Румынии
18:34 08.08.2018
Пересекать молдо-румынскую границу станет проще
13:42 13.07.2018
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы обсудила с послом Румынии урегулирование приднестровского конфликта
18:22 25.06.2018
В Бухаресте состоялось молдово - румынское заседание Межправительственной комиссии по европейской интеграции
18:19 19.06.2018
Карабинеры из Молдовы принимают участие в международном учении в Румынии
13:19 14.06.2018
Румынский язык в Конституции Молдовы: Не в этом году!
22:08 11.05.2018
Премьер Молдовы прокомментировал требования об объединении с Румынией
15:22 08.05.2018
Румыния намерена облегчить трудоустройство некоторых граждан Молдовы и Украины в своей стране
09:24 27.04.2018
Молдова и Румыния намерены повысить эффективность использования бюджетных средств
15:50 05.04.2018
Додон потребовал от президента Румынии Йоханниса объяснений
16:54 04.04.2018
Додон пожаловался в ООН и Совет Европы на «агрессию» Румынии в отношении Молдовы
10:14 04.04.2018
Премьер: Румыния - торговый партнер №1 для Молдовы
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
12:51 30.08.2018
Премьер Грузии прибыл в Азербайджан для обсуждения инфраструктурных и энергопроектов
Все новости страны
Армения Армения
10:43 06.09.2018
В Кремле ожидают откровенного и серьезного разговора на встрече Путина и Пашиняна
17:21 05.09.2018
В Армении началась проверка боевой готовности российской военной базы Южного военного округа
19:57 04.09.2018
В Армении возбуждено уголовное дело по факту приобретения особняка экс-начальником Полиции республики
14:59 03.09.2018
Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут в мае-начале июня
Все новости страны
Болгария Болгария
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
14:42 31.08.2018
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
15:32 30.08.2018
Американский десантный катамаран USNS Carson City пришвартовался в порту Варны
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
Все новости страны
Греция Греция
22:12 05.09.2018
В Греции за перевозку беженцев осудили 6 украинских моряков
15:33 31.08.2018
В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
18:42 05.09.2018
Главы МИД стран-членов ГУАМ встретятся на Генассамблее ООН
19:03 04.09.2018
Российских пропагандистов не впустили в Грузию
13:37 03.09.2018
В российских учениях в Абхазии участвуют дивизионы "Искандер-М" и 2С4 "Тюльпан"
13:23 31.08.2018
Для мэрии Батуми «Черкасский автобус» поставит сорок автобусов Isuzu Ataman / Фото
Все новости страны
Молдова Молдова
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
11:30 05.09.2018
Защита бывшего топ-менеджера "Интер РАО" заявила о подделке документов в деле о шпионаже
11:52 31.08.2018
Европарламент недоволен результатами реформ в Молдове
09:10 31.08.2018
Войска РФ снова проводят учения в непризнанном Приднестровье
Все новости страны
Россия Россия
20:52 07.09.2018
Миссия НАТО в Средиземном море пополнилась кораблями Хорватии и Великобритании
18:39 07.09.2018
ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море
15:07 07.09.2018
РФ дважды предупредила Пентагон о готовности атаковать подконтрольные армии США территории Сирии
12:16 07.09.2018
К западу от побережья Аляски истребители США перехватили два российских стратегических бомбардировщика
Все новости страны
Румыния Румыния
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
14:42 07.09.2018
"Vestmoldtransgaz" перешла в собственность компании "Transgaz România"
08:25 05.09.2018
Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
16:47 04.09.2018
Румыния является основным поставщиком нефтепродуктов для Молдовы
Все новости страны
Турция Турция
18:12 07.09.2018
В Тегеране проходит трехсторонний саммит по вопросам Сирии
11:45 06.09.2018
Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине
20:04 05.09.2018
Турция изменила условия прохода судов через свои проливы
09:47 05.09.2018
Госдеп о переговорах Чавушоглу и Помпео
Все новости страны
Украина Украина
21:42 07.09.2018
Экологическая катострофа в оккупированном Крыму вызвало массовое отключение электроэнергии
21:17 07.09.2018
В Канаде создали петицию в поддержку украинских политзаключенных
19:59 07.09.2018
Информация об испарениях с кислотонакопителя "Титана" не подтвердилась
19:05 07.09.2018
ДТЭК заявил о подготовке иска к РФ по утраченным в оккупированном Крыму активам
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс