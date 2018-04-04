Сертификат о завершении процесса приватизации ГП «Vestmoldtransgaz» был подписан вчера с компанией «Eurotransgaz Moldova» - дочерней компании «Transgaz România», после подписания договора купли-продажи.

С завершением процедуры реорганизации, начнется строительство газопровода Унгены-Кишинев, сообщает allmoldova.

Сертификат о завершении сделки купли-продажи компании «Vestmoldtransgaz» был подписан после выполнения всех условий контракта. Сразу после подписания, от этой сделки в государственный бюджет поступят 180,2 млн. леев.

Протяженнность газопровода Унгены-Кишинев составит 120 километров, а объем газа, ежегодно транспортируемого из Румынии в Республику Молдова, составит 1,5 млрд. кубометров.

Румынская компания обязалась инвестировать в строительство данного объекта до 93 млн. евро. «Transgaz» может получить грант от европейских фондов в размере 46 миллионов евро, для увеличения пропускной способности трубопровода для транспортировки голубого топлива в Молдову, заявил недавно директор департамента европейских фондов и международных отношений «Transgaz» Чиприян Алик.

Данный проект увеличит существующую пропускную способность до 1,5-2,2 млрд. кубометров в год в Молдову. Газопровод Унгены-Кишинев начнет работать в конце 2019 г., - заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

После ввода в эксплуатацию газопровода Унгены-Кишинев Молдова получит шанс на альтернативное газоснабжение, в настоящее время она зависит на сто процентов от поставок российского газа.

Контракт о приватизации ГП «Vestmoldtransgaz» румынской компанией «Transgaz» был подписан 28 марта текущего года, после того, как молдавское предприятие SRL «Eurotransgaz» и румынская компания АО «Transgaz», в качестве единственного акционера, была объявлена победителем приватизации «Vestmoldtransgaz».

Напомним: Румыния откажется от российского газа - экс-министр.