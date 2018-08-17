В городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018».

Учения проводятся согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Основной целью проводимых учений является достижение взаимодействия военно-воздушных сил двух стран с проведением обмена опытом между Вооруженными Силами Азербайджана и Турции.