Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
|19:32 07.09.2018
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|Азербайджан
В городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018».
Учения проводятся согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Основной целью проводимых учений является достижение взаимодействия военно-воздушных сил двух стран с проведением обмена опытом между Вооруженными Силами Азербайджана и Турции.