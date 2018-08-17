Так называемое «правительство» оккупированного Крыма распорядилось изъять в Симферопольском районе и крымской столице в целях строительства и реконструкции трёхкилометрового участка дороги Симферополь – Красноперекопск – Армянск 15 жилых помещений и домов, в числе которых три многоквартирных .

Распоряжение размещено на «правительственном» портале аннексированного Крыма, передает Крым Информ.

В приложении к распоряжению говорится, что будут изъяты три многоквартирных дома площадью 150, 116 и 82,7 кв. метров. Все эти дома расположены на улице Молодёжная в селе Укромное (Симферопольский район). Кроме того, под изъятие попали 12 жилых домов и помещений, 19 нежилых построек и 11 земельных участков.

В пресс-службе «Госкомитета» дорожного хозяйства по оккупированному сообщили, что изъятия были предусмотрены проектной документацией, а вопрос выплат находится на особом контроле.

Строительство трёхкилометрового участка трассы Симферополь – Армянск ведёт Дорожно-транспортная строительная компания (ДТСК).

Под реконструкцию попал участок трассы между старым и новым терминалом аэропорта Симферополя. Стоимость контракта составляет 1,88 млрд рублей.

Изначально планировалось завершить все работы до 12 декабря 2018 года. Однако позже сроки были перенесены на 2019 год.

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