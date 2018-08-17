Более полутора тысяч артиллеристов береговых войск Черноморского флота России начали лагерный сбор на общевойсковых полигонах в оккупированном Крыму и на Кубани.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЧФ РФ, передает Крым Информ.

«Одновременно на пяти полигонах армейского корпуса ЧФ, расположенных на Крымском полуострове и Краснодарского края проводятся занятия по управлению артиллерийским огнём, высадке воздушного и морского десанта, а также двусторонние тактические учения между ротными и бригадными подразделениями», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в учениях задействовано более 300 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», миномёты «Сани» и «Поднос». В учениях также участвуют береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Кульминацией лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты ЧФ с проведением артиллерийских стрельб, выброски воздушного десанта с самолётов Ил-76 и высадки БТР-82А с морским десантом на плав с больших десантных кораблей для захвата побережья.

Учения продлятся до 5 октября.

Генштаб Украины все действия российских военных в Крыму, все так называемые военные учения, с 2014 года называют незаконными.

Напомним: В оккупированном Крыму продолжаются военные учения с участием флота и береговой артиллерии РФ.