В Херсонской области закрывают ряд школ и детских садов
|13:13 07.09.2018
|0 комментариев
|Украина
В школах и детских садах Херсонской области, которые находятся в зонах возможных поражений в результате химического выброса на заводе "Титановые инвестиции" (ранее – "Крымский титан", - ред.) в оккупированном Крыму, временно приостанавливается образовательный процесс.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает 112.ua.
"С целью предупреждения нежелательных последствий по фактам загрязнения вредными веществами атмосферного воздуха в результате деятельности завода "Титановые инвестиции", который сейчас находится на территории оккупированного Крыма, приостановить образовательный процесс в школах и детских садах, которые находятся в зонах возможных поражений", - говорится в решении региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в области.
Кроме того, на ранее закрытых пунктах пропуска на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" устанавливаются медико-санитарные пункты.
Также, согласно распоряжению, необходимо провести оздоровление детей-жителей населенных пунктов возможного поражения в детских оздоровительных лагерях области, а также провести информационно-разъяснительную работу среди населения для повышения уровня осведомленности правил общепрофилактических мероприятий.
Напомним: Украина готова оказывать помощь пострадавшим от химических выбросов крымчанам начиная с линии разграничения.
Ещё на эту тему:
Экологическая катострофа в оккупированном Крыму вызвало массовое отключение электроэнергии
Миссия ОБСЕ следит за ходом событий в оккупированном Армянске
Оккупанты Крыма распорядились изъять полтора десятка домов для строительства трассы под Симферополем
Украина готова оказывать помощь пострадавшим от химических выбросов крымчанам начиная с линии разграничения
Госпогранслужба показала причины остановки контрольных пунктов "Каланчак" и "Чаплинка" / Фото
Жителей оккупированного Крыма предупредили о кислотных дождях
Чубаров просит МИД обратиться в ОЗХО для мониторинга ситуации на заводе "Крымский титан"
Оккупанты заговорили о программе переселения жителей Армянска
На ялтинском пляже нашли мертвого крокодила / Фото