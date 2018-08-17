В школах и детских садах Херсонской области, которые находятся в зонах возможных поражений в результате химического выброса на заводе "Титановые инвестиции" (ранее – "Крымский титан", - ред.) в оккупированном Крыму, временно приостанавливается образовательный процесс.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает 112.ua.

"С целью предупреждения нежелательных последствий по фактам загрязнения вредными веществами атмосферного воздуха в результате деятельности завода "Титановые инвестиции", который сейчас находится на территории оккупированного Крыма, приостановить образовательный процесс в школах и детских садах, которые находятся в зонах возможных поражений", - говорится в решении региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в области.

Кроме того, на ранее закрытых пунктах пропуска на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" устанавливаются медико-санитарные пункты.

Также, согласно распоряжению, необходимо провести оздоровление детей-жителей населенных пунктов возможного поражения в детских оздоровительных лагерях области, а также провести информационно-разъяснительную работу среди населения для повышения уровня осведомленности правил общепрофилактических мероприятий.

Напомним: Украина готова оказывать помощь пострадавшим от химических выбросов крымчанам начиная с линии разграничения.