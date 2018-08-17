Погранслужба ФСБ РФ вынудила украинских рыбаков отказаться от выхода в Азовское море
|12:45 07.09.2018
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|Крым
Украинские рыбаки перестали выходить на промысел в Азовском море.
Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по оккупированному Крыму, передает Крым Информ.
«В настоящее время российскими рыбаками в Азовском море правил нарушения рыболовства не отмечается, украинские рыбаки по непонятным причинам промысел в общих рыболовецких угодьях не осуществляют», – говорится в сообщении.
В Погрануправлении уточнили, что сейчас в Азовском море российские рыбаки активно добывают бычка. Ежедневно в море выходит от 5 до 17 рыбопромысловых сейнеров, с каждым из которых пограничные корабли, находящиеся на дежурстве, держат радиосвязь. В случае каких-либо экстренных ситуаций пограничники готовы в течение получаса оказать всю необходимую помощь в море.
Круглосуточное дежурство в Азовском море осуществляют несколько пограничных сторожевых кораблей и катеров береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму.
В ведомстве подчеркнули, что береговая охрана Пограничной службы ФСБ России действует согласно договору между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также Протоколу 19-й сессии Российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.
Напомним: Нацполиция в АР Крым открыла уголовное производство по фактам захвата украинского маломерного судна.
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