К западу от побережья Аляски истребители США перехватили два российских стратегических бомбардировщика
|12:16 07.09.2018
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|Россия
Американские истребители F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 к западу от побережья Аляски.
Об этом сообщило интернет-издание The Washington Free Beacon, которое сослалось на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Майкла Кучарека, передает Голос Америки.
По его словам, инцидент произошел утром 1 сентября.
«Два базирующихся на Аляске F-22 перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в опознавательной зоне Аляски к югу от Алеутских островов», – рассказал представитель NORAD.
Он добавил, что Ту-95 не нарушили воздушное пространство Канады или США.
Напомним: Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. РФ опровергло сообщение британских ВВС.
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