Американские истребители F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 к западу от побережья Аляски.

Об этом сообщило интернет-издание The Washington Free Beacon, которое сослалось на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Майкла Кучарека, передает Голос Америки.

По его словам, инцидент произошел утром 1 сентября.

«Два базирующихся на Аляске F-22 перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в опознавательной зоне Аляски к югу от Алеутских островов», – рассказал представитель NORAD.

Он добавил, что Ту-95 не нарушили воздушное пространство Канады или США.

Напомним: Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. РФ опровергло сообщение британских ВВС.