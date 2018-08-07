В рамках учений 124 бригады территориальной обороны Херсонщины, 7 сентября началось патрулирование территории и охрана важных стратегических объек Генического района.

Сегодня, 7 сентября, в Геническе под охрану было взято административное здание районной государственной администрации и райсовета, сообщает Новый Визит.

Бойцы 197 батальона теробороны дежурят на входе в здание и патрулируют периметр возле органа местной власти. Кроме того, перед входом установили 2 пулемета.

Напомним, что учения территориальной обороны проходят с 3 сентября. Вчера на Геническом полигоне состоялись учебные стрельбы из стрелкового оружия.

Напомним: У Херсонській області триває підготовка загонів територіальної оборони.