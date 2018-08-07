На здании Генической райгосадминистрации установили пулеметы / Фото
|11:49 07.09.2018
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|Украина
В рамках учений 124 бригады территориальной обороны Херсонщины, 7 сентября началось патрулирование территории и охрана важных стратегических объек Генического района.
Сегодня, 7 сентября, в Геническе под охрану было взято административное здание районной государственной администрации и райсовета, сообщает Новый Визит.
Бойцы 197 батальона теробороны дежурят на входе в здание и патрулируют периметр возле органа местной власти. Кроме того, перед входом установили 2 пулемета.
Напомним, что учения территориальной обороны проходят с 3 сентября. Вчера на Геническом полигоне состоялись учебные стрельбы из стрелкового оружия.
Напомним: У Херсонській області триває підготовка загонів територіальної оборони.
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