На открытие сезона Крымскотатарского муздрамтеатра, после увольнения ведущих артистов, силой сгоняют студентов
|10:55 07.09.2018
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|Крым
Из Крымскотатарского музыкально-драматического театра ушли 16 ведущих артистов в знак протеста в связи с увольнением директора и художественного руководителя театра Биляла Билялова.
Об этом рассказал сам Билялов, сообщают Новости Крыма.
«Со мной ушло 16 ведущих артистов. Из них 9 заслуженных артистов: 6 заслуженных артистов Украины и 3 – Крыма. Люди написали заявление и ушли. Многих я просто отговаривал, чтобы они остались на месте. У многих есть дети, семьи… На данный момент уволился 21 человек (включая персонал –ред.)», – рассказал Билялов.
По его словам, на запланированное на 6 сентября открытие сезона «должны были сгонять студентов».
«Это мои программы. Они подсобрались и силой сгоняют туда студентов. Я не знаю сколько они сгонят. Они берут старые мои программы и просто их переделывают. Своего ничего нового у них нет», – добавил он.
На момент публикации комментариев нового руководства театра по этому поводу нет.
Напомним: Из Крымскотатарского театра уволились все самые яркие артисты.
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