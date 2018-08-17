Украинцы не прекращают попыток вырвать Сенцова и других пленников Кремля из путинских лап. В ход пошли петиции. Борьба продолжается...

Сайт Белого дома не выдержал напряжения, связанного с попыткой украинцев подписать петицию к Президенту США с требованием персонально содействовать немедленному освобождению Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России, передает Укринформ.

То ли от массового захода подписантов, то ли из-за кибератаки противников, но в какой-то момент сайт “лег”.

Однако, несмотря на трудности с доступом к онлайн-петиции с поддержкой незаконно заключенного нашего режиссера, украинцам все же удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей, и даже немного больше. Теперь американская власть обязана как-то отреагировать на призыв общественности. Хотелось, чтобы она сделала это не только словом, но и делом...

По состоянию на утро 6 июня под петицией, размещенной в специальном разделе сайта Белого дома, подписались 100 523 человека.

В ночь с 5 на 6 сентября пользователи из Украины заметили, что не могут зайти на страницу петиции.

При попытке зайти на страницу система выдавала сообщение "В доступе отказано (Access Denied). Но украинцы не растерялись и сразу же придумали, как можно обойти ограничения.

“Пользуйтесь VPN-сервисами. Одним кликом изменит вашу локацию, например, на какую-то страну ЕС. Снова зайдите на сайт Белого дома и оставьте подпись. Обязательно дождитесь подтверждения”, - подсказал на своей странице в Фейсбук бывший заключенный РФ Геннадий Афанасьев.

Собрать достаточное количество голосов удалось. Впрочем, на сайт “We are the people” до сих пор невозможно зайти с украинского ip-адреса. К примеру, корреспонденты Укринформа в течение дня не смогли этого сделать.

Что это было – целенаправленная кибератака? Ведь в технический сбой такой мощной онлайн-системы, как петиции Белого дома, мало верится...

Одна из инициаторов акции #SaveOlegSentsov общественная активистка Александра Матвийчук сообщила Укринформу, что как только возникли трудности с доступом к сайту онлайн-петиций, украинские активисты сразу обратились в службу техподдержки Белого дома с вопросом, в чем была проблема, но ответа пока не получили.

Недооценивать важность подобных общественных акций не стоит.

Потому, как капля воды, ударяясь о камень, способна в конце концов его расколоть, так и постоянные публичные призывы по всему миру, в конце концов должны дать результат – сформировать столь мощное общественное мнение, игнорировать которое политики просто так не смогут.

Понятно, что свободу украинского режиссера Путин воспримет как личное поражение, а потому скорее всего, будет упорно торговаться со всем миром.

Поэтому нам остается искренне верить в силу мирового сообщества, которое рано или поздно заставит политиков действовать. И что на петицию с более чем 100 тысячами подписей в США все-таки отреагируют практическими шагами.

Напомним: Сенцов не прекратит голодовку и пойдет до конца - признали в РФ.

Ранее по теме: #SaveOlegSentsov: петиция на сайте Белого дома собрала уже более 80 тысяч подписей.