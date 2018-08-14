Пять стран G7: отравление Скрипаля "с большой долей вероятности" было санкционировано на уровне правительства России

10:05 07.09.2018 0 комментариев Россия

США, Франция, Германия и Канада согласились с доводами британской стороны в том, что российские власти "почти наверняка" причастны к отравлению в Солсбери.

В их совместном заявлении, распространенном перед заседанием Совета Безопасности ООН, говорится, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери "с большой долей вероятности" было санкционировано на уровне правительства России, сообщает ВВС.

Британская прокуратура заявляет, что следствие предоставило достаточно убедительные доказательства для предъявления обвинения двум россиянам, которые, по словам премьер-министра Терезы Мэй, являются сотрудниками ГРУ - российской военной разведки.

Великобритания созвала Совет Безопасности на следующий день после заявления Терезы Мэй в парламенте.

Россия является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому ее представитель будет присутствовать на этом заседании, также как и ближайшие союзники Великобритании - США и Франция.

Заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что Британия должна использовать это заседание, чтобы оказать давление на российские власти и заявить в ООН о том, что подобное поведение абсолютно неприемлемо.

Корреспондент ВВС по вопросам безопасности Гордон Корера сообщает, что Великобритания, наряду с мерами дипломатического воздействия, намерена активизировать и менее афишируемую работу по пресечению деятельности ГРУ.

Тереза Мэй пообещала, что будет убеждать Евросоюз в необходимости введения новых санкций в отношении России.

Напомним: Россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, в РФ не знают.

 



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