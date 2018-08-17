СНБО Украины приняло решение усилить военное присутствие в Азовском море
|09:40 07.09.2018
|0 комментариев
|Крым
СНБО на заседании под председательством Президента утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает Укринформ.
"Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и тому подобное", - отметили в СНБО.
Кроме того, Кабинету министров поручено безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.
Правительство также должно отработать общую позицию с международными партнерами относительно противодействия техногенной катастрофе на оккупированной территории северного Крыма и обеспечить мероприятия противодействия ее распространению на южную часть материковой Украины.
СНБО также поддержала предложение Президента Петра Порошенко относительно непродления действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет.
Напомним: Украинские ВВС отработали удары по десанту в Приазовье.
Ещё на эту тему:
Погранслужба ФСБ РФ вынудила украинских рыбаков отказаться от выхода в Азовское море
В оккупированном Крыму продолжаются военные учения с участием флота и береговой артиллерии РФ
Хронологія кризи в Азовському морі - аналітичні підсумки штучної затримки суден що прямували З українських портів / Карта
Хронологія кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки штучної затримки суден що прямували ДО українських портів / Карта
Хронологія кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки затримання суден у відкритому морі / Карта
ЕС требует от России обеспечить свободный доступ судов к портам Украины на Азовском море
В Севастопольской бухте спецподразделения ЧФ РФ "ловили диверсантов"
Украинские ВВС отработали удары по десанту в Приазовье / Видео
Зенитчики ЧФ РФ уничтожили виртуальные крылатые ракеты
ЧФ РФ устроил связистам марш-бросок в условиях действия ДРГ