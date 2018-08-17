СНБО на заседании под председательством Президента утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает Укринформ.

"Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и тому подобное", - отметили в СНБО.

Кроме того, Кабинету министров поручено безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.

Правительство также должно отработать общую позицию с международными партнерами относительно противодействия техногенной катастрофе на оккупированной территории северного Крыма и обеспечить мероприятия противодействия ее распространению на южную часть материковой Украины.

СНБО также поддержала предложение Президента Петра Порошенко относительно непродления действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет.

Напомним: Украинские ВВС отработали удары по десанту в Приазовье.