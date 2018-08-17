Президент Молдовы отказался отвечать на вопрос «Кому должен принадлежать Крым?»
|09:15 07.09.2018
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|Крым
Президент Игорь Додон, приглашенный на передачу Puterea a patra на телеканале N4, отказался отвечать на вопросы ведущего, которые были связаны с территориальной целостностью Украины.
Глава государства отметил, что «за 27 лет независимости Республики Молдова руководство страны признало территориальную целостность соседнего государства и ничего не изменилось», передает DESCHIDE.MD.
На повторный вопрос ведущего «Кому должен принадлежать Крым?», Додон отказался отвечать, заявив, что «уже высказался».
Напомним, президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями дипломатического корпуса заявил, что готов общаться с Додоном лишь в том случае, если последний поддержит территориальную целостность украинского государства.
Напомним, в октябре 2016 года в ходе предвыборных дебатов на RTR Moldova Додон, отвечая на вопрос о том, кому принадлежит Крым, ответил, что Российской Федерации, а затем отказался продолжать тему.
Напомним: В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу.
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