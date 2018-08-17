На границе с оккупированным Крымом дежурят машины “скорой помощи”, чтобы помогать жителям полуострова, оказавшимся в зоне химического загрязнения, а сегодня, 6 сентября, вечером должны быть развернуты палатки ГСЧС.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "Еспресо.TV", передает Укринформ.

"На границе с оккупированным Крымом караулят машины "скорой помощи", сегодня вечером должны быть развернуты палатки ГСЧС для того, чтобы люди в случае необходимости могли получить медицинскую помощь просто на линии пересечения. Президент дал поручение подготовить детские лагеря для того, чтобы областная администрация имела возможность в случае необходимости принять детей на отдых", - сказал он.

В то же время, говоря о возможности допуска международных наблюдателей в районы аннексированного Россией Крыма, где произошло химическое загрязнение территории, заместитель министра заметил: "Что касается международных наблюдателей, то я поддерживаю такую идею. Но у меня есть ощущение, что Россия откажет в такой наблюдательной миссии".

Напомним: Об угрозе экологической катастрофы в оккупированном Крыму стало известно в ООН.