Украина готова оказывать помощь пострадавшим от химических выбросов крымчанам начиная с линии разграничения
|08:50 07.09.2018
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|Крым
На границе с оккупированным Крымом дежурят машины “скорой помощи”, чтобы помогать жителям полуострова, оказавшимся в зоне химического загрязнения, а сегодня, 6 сентября, вечером должны быть развернуты палатки ГСЧС.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "Еспресо.TV", передает Укринформ.
"На границе с оккупированным Крымом караулят машины "скорой помощи", сегодня вечером должны быть развернуты палатки ГСЧС для того, чтобы люди в случае необходимости могли получить медицинскую помощь просто на линии пересечения. Президент дал поручение подготовить детские лагеря для того, чтобы областная администрация имела возможность в случае необходимости принять детей на отдых", - сказал он.
В то же время, говоря о возможности допуска международных наблюдателей в районы аннексированного Россией Крыма, где произошло химическое загрязнение территории, заместитель министра заметил: "Что касается международных наблюдателей, то я поддерживаю такую идею. Но у меня есть ощущение, что Россия откажет в такой наблюдательной миссии".
Напомним: Об угрозе экологической катастрофы в оккупированном Крыму стало известно в ООН.
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