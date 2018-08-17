Госпогранслужба показала причины остановки контрольных пунктов "Каланчак" и "Чаплинка" / Фото
|08:25 07.09.2018
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|Крым
Контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» на административной границе с оккупированным Крымом временно приостанавливают свою работу.
Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook, передает Укринформ.
"С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих возле адмнграницы и следующих через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма, принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", - написал он.
Слободян уточнил, что пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", работающий в штатном режиме.
"Во временно закрытых контрольных пунктах пограничники продолжат нести службу, однако пропуск граждан и транспортных будут производиться только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости. Граждане Украины с оккупированного полуострова, которые будут стараться спастись от стихийного бедствия на материковой Украине, будут оформляться в упрощенном порядке", - добавил представитель ГНСУ.
Напомним: Жителей оккупированного Крыма предупредили о кислотных дождях.
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