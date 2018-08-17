Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком округе РФ Анатолий Сак посетил незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и заявил, что тот на 116-й день голодовки "выглядит вполне здоровым".

Об этом сообщает "Интерфакс-Урал", передает Укринформ.

"Для человека, который находится в режиме голодовки, выглядит вполне здоровым. Он адекватен, спокоен в общем. В добровольном порядке ему оказывается медикаментозная помощь. Когда я пришел к нему, он как раз лежал на капельнице", - сказал Сак.

По его словам, Сенцов заявил, что "не нуждается в визитах" ни правозащитников, ни священнослужителей. Сак отметил, что украинский режиссер не планирует прекращать голодовку и будет идти до конца. Также он не будет лично просить президент РФ Владимира Путина о помиловании. Встреча омбудсмена в Ямало-Ненецком округе с Сенцовым длилась около 30 минут.

Как сообщалось: #SaveOlegSentsov: петиция на сайте Белого дома собрала уже более 80 тысяч подписей.

Ранее по теме: В ООН требуют освободить Сенцова немедленно и без условий. " Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно".

В целом в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко.