Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине
|11:45 06.09.2018
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|Турция
Турецкий МИД заявил, что считает российскую атаку на Идлиб ошибкой, которая может привести к катастрофе.
Заявление сделал глава министерства Мавлют Чавушоглу, передает Anadolu, сообщает 112.ua.
"Цель атак заключается в том, чтобы захватить Идлиб. Это несет серьезный риск. Это будет катастрофой во всех отношениях", - озвучил Чавушоглу позицию официальной Анкары.
Также он отметил, что в случае захвата провинции в Турцию могут прибыть более 2 миллионов беженцев.
Аналогичную позицию высказала Германия. Глава МИД ФРГ Хако Маас выступил с заявлением, в котором разделил мнение Турции.
"Мы также обеспокоены этим. Мы говорим о регионе, ситуация в котором чревата событиями, которые могут повлечь непредсказуемую гуманитарную катастрофу. Необходимо помочь тем, кто бежит из Идлиба", - отметил он.
Также Маас сообщил, что Берлин уже провел с Анкарой переговоры по вопросу помощи возможным беженцам из Идлиба.
Обсудить вопрос планируют на трехстороннем саммите, который назначен на 7 сентября.
Напомним, в результате авиаудара России по Сирии погибли 13 мирных жителей. Вашингтон предупредил Асада о "быстром ответе" в случае использования химического оружия.
Напомним: Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.
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