Турецкий МИД заявил, что считает российскую атаку на Идлиб ошибкой, которая может привести к катастрофе.

Заявление сделал глава министерства Мавлют Чавушоглу, передает Anadolu, сообщает 112.ua.

"Цель атак заключается в том, чтобы захватить Идлиб. Это несет серьезный риск. Это будет катастрофой во всех отношениях", - озвучил Чавушоглу позицию официальной Анкары.

Также он отметил, что в случае захвата провинции в Турцию могут прибыть более 2 миллионов беженцев.

Аналогичную позицию высказала Германия. Глава МИД ФРГ Хако Маас выступил с заявлением, в котором разделил мнение Турции.

"Мы также обеспокоены этим. Мы говорим о регионе, ситуация в котором чревата событиями, которые могут повлечь непредсказуемую гуманитарную катастрофу. Необходимо помочь тем, кто бежит из Идлиба", - отметил он.

Также Маас сообщил, что Берлин уже провел с Анкарой переговоры по вопросу помощи возможным беженцам из Идлиба.

Обсудить вопрос планируют на трехстороннем саммите, который назначен на 7 сентября.

Напомним, в результате авиаудара России по Сирии погибли 13 мирных жителей. Вашингтон предупредил Асада о "быстром ответе" в случае использования химического оружия.

Напомним: Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.