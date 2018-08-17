Жителей оккупированного Крыма предупредили о кислотных дождях
|11:12 06.09.2018
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|Крым
Жителей аннексированного Крыма предупреждают о кислотных дождях после химических выбросов, которые произошли в Армянске.
Предупреждения распространяют по смс и по телефону, об этом сообщает УНИАН.
Сообщается, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями. Кроме того, рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна, опасаться испарений.
При этом в Крыму в течение суток 6 сентября прогнозируют сильные ливни и грозы, сообщает гидрометцентр.
Спасатели призывают жителей Крыма воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.
Напомним: Чубаров просит МИД обратиться в ОЗХО для мониторинга ситуации на заводе "Крымский титан".
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