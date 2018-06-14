В Кремле ожидают откровенного и серьезного разговора на встрече Путина и Пашиняна

10:43 06.09.2018 0 комментариев Армения

Россия ожидает откровенного и серьезного разговора на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 8 сентября.

Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает PanARMENIAN.Net.

«Много вопросов накопилось как с нашей стороны, так и армянской стороны, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и по линии ЕврАзЭС и ОДКБ», — сказал Ушаков, пишет РИА Новости.

Как добавили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве.

Напомним: Лаврова беспокоят события происходящие в Армении.



Ещё на эту тему:

14:12 29.08.2018
Армения ввела временный запрет на импорт мяса из России
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:17 26.07.2018
Россия уже приняла решение о повышении цены на газ для Армении
08:36 14.06.2018
Пашинян на встрече в Кремле подчеркнул особые отношения России и Армении
12:55 12.06.2018
В РФ обеспокоены открытыми в Армении при финансовой поддержке США референс-лабораториями
11:28 06.06.2018
Главы МИД Армении и РФ встретятся 7 июня в Москве
21:49 24.05.2018
Россия не выпускает из Грузии автобусы с армянскими госномерами
10:24 15.05.2018
Новый премьер Армении встретился с президентом России
13:30 11.05.2018
Новый премьер Армении встретится с Путиным 14 мая
16:37 10.05.2018
Фукуяма: Россия приложит все усилия, чтобы не дать Армении вырваться из своей зоны влияния
18:12 08.02.2018
«Ростелеком» может уйти из Армении
15:18 26.01.2018
Глава правительства Армении обсудил с вице-премьером России вопрос привлечения российского капитала
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
12:51 30.08.2018
Премьер Грузии прибыл в Азербайджан для обсуждения инфраструктурных и энергопроектов
17:57 29.08.2018
В обозримой перспективе можно ожидать новых поставок ракетного вооружения из Беларуси в Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
10:43 06.09.2018
В Кремле ожидают откровенного и серьезного разговора на встрече Путина и Пашиняна
17:21 05.09.2018
В Армении началась проверка боевой готовности российской военной базы Южного военного округа
19:57 04.09.2018
В Армении возбуждено уголовное дело по факту приобретения особняка экс-начальником Полиции республики
14:59 03.09.2018
Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут в мае-начале июня
Все новости страны
Болгария Болгария
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
14:42 31.08.2018
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
15:32 30.08.2018
Американский десантный катамаран USNS Carson City пришвартовался в порту Варны
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
Все новости страны
Греция Греция
22:12 05.09.2018
В Греции за перевозку беженцев осудили 6 украинских моряков
15:33 31.08.2018
В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
18:42 05.09.2018
Главы МИД стран-членов ГУАМ встретятся на Генассамблее ООН
19:03 04.09.2018
Российских пропагандистов не впустили в Грузию
13:37 03.09.2018
В российских учениях в Абхазии участвуют дивизионы "Искандер-М" и 2С4 "Тюльпан"
13:23 31.08.2018
Для мэрии Батуми «Черкасский автобус» поставит сорок автобусов Isuzu Ataman / Фото
Все новости страны
Молдова Молдова
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
11:30 05.09.2018
Защита бывшего топ-менеджера "Интер РАО" заявила о подделке документов в деле о шпионаже
11:52 31.08.2018
Европарламент недоволен результатами реформ в Молдове
09:10 31.08.2018
Войска РФ снова проводят учения в непризнанном Приднестровье
Все новости страны
Россия Россия
08:25 06.09.2018
Закон о санкциях за кибератаки принят Палатой представителей США
21:48 05.09.2018
Временного поверенного РФ в Лондоне вызвали в МИД Британии по делу Скрипаля
15:33 05.09.2018
Россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, в РФ не знают
14:39 05.09.2018
Атомная подлодка США вошла в Средиземное море / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
08:25 05.09.2018
Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
16:47 04.09.2018
Румыния является основным поставщиком нефтепродуктов для Молдовы
15:10 31.08.2018
В Румынии начались учения Platinum Eagle-2018 с участием морских пехотинцев ВМС Украины
10:58 31.08.2018
Канадские истребители начинают патрулирование в небе Румынии и на черноморском побережье
Все новости страны
Турция Турция
11:45 06.09.2018
Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине
20:04 05.09.2018
Турция изменила условия прохода судов через свои проливы
09:47 05.09.2018
Госдеп о переговорах Чавушоглу и Помпео
16:20 04.09.2018
Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации
Все новости страны
Украина Украина
11:12 06.09.2018
Жителей оккупированного Крыма предупредили о кислотных дождях
10:18 06.09.2018
Российская пропаганда разрекламировала визит общественников из США в оккупированный Крым
09:46 06.09.2018
В оккупированном Крыму продолжаются военные учения с участием флота и береговой артиллерии РФ
08:52 06.09.2018
Чубаров просит МИД обратиться в ОЗХО для мониторинга ситуации на заводе "Крымский титан"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс