Российская пропаганда разрекламировала визит общественников из США в оккупированный Крым
|10:18 06.09.2018
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|Крым
Стало известно о том, что делегация общественников из Соединённых Штатов Америки прибыла с трёхдневным визитом в оккупированный Крым.
Об этом указали в сообщении РИА "Новости" со ссылкой на одного из организаторов визита, Валентина Козубского, передает znaj.ua.
По словам Козубского, делегация, которая состоит из 4 человек, приехала с желанием увидеть реальную обстановку на аннексированном полуострове и "донести правду" о жизни крымчан.
В свою очередь, организаторы добавили, что в состав делегации вошли представители организации США "Центр гражданских инициатив".
Кроме того, Козубский отметил, что официальная часть программы начнётся с посещения детдома "Надежда" в Симферополе 6 сентября.
После этого делегация встретится с представителями, так называемого "парламента" оккупированного Крыма.
Также в программе запланирована экскурсия по знаковым местам полуострова, включая посещение Ливадийского дворца.
Кроме Симферополя и Ялты делегация посетит также Севастополь.
Визит завершится 9 сентября.
Напомним: 17 февраля 2016 года Шерон Теннисон и ее коллегу Теодора Макинтайра задержали в Волгограде за нарушение визового режима, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда.
«Граждане США были задержаны сотрудниками регионального управления ФМС во вторник. При проверке документов было установлено, что они совершили административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда фактически осуществляемой деятельности)», - сказал представитель суда.
Он отметил, что Ш.Теннисон и Т.Макинтайр въехали на территорию РФ как туристы, но на самом деле проводили в Волгограде конференции, встречались с бизнесменами и осуществляли сбор данных о социально-экономической ситуации в регионе.
«Административное дело было рассмотрено вчера. Иностранные граждане вину в содеянном признали полностью и отказались от услуг адвоката. Судом вынесено постановление о назначении Ш.Теннисон и Т.Макинтайру штрафа в размере 2 тыс. рублей без депортации», - сказал представитель суда.
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