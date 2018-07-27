Стало известно о том, что делегация общественников из Соединённых Штатов Америки прибыла с трёхдневным визитом в оккупированный Крым.

Об этом указали в сообщении РИА "Новости" со ссылкой на одного из организаторов визита, Валентина Козубского, передает znaj.ua.

По словам Козубского, делегация, которая состоит из 4 человек, приехала с желанием увидеть реальную обстановку на аннексированном полуострове и "донести правду" о жизни крымчан.

В свою очередь, организаторы добавили, что в состав делегации вошли представители организации США "Центр гражданских инициатив".

Кроме того, Козубский отметил, что официальная часть программы начнётся с посещения детдома "Надежда" в Симферополе 6 сентября.

После этого делегация встретится с представителями, так называемого "парламента" оккупированного Крыма.

Также в программе запланирована экскурсия по знаковым местам полуострова, включая посещение Ливадийского дворца.

Кроме Симферополя и Ялты делегация посетит также Севастополь.

Визит завершится 9 сентября.

Напомним: 17 февраля 2016 года Шерон Теннисон и ее коллегу Теодора Макинтайра задержали в Волгограде за нарушение визового режима, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда.

«Граждане США были задержаны сотрудниками регионального управления ФМС во вторник. При проверке документов было установлено, что они совершили административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда фактически осуществляемой деятельности)», - сказал представитель суда.

Он отметил, что Ш.Теннисон и Т.Макинтайр въехали на территорию РФ как туристы, но на самом деле проводили в Волгограде конференции, встречались с бизнесменами и осуществляли сбор данных о социально-экономической ситуации в регионе.

«Административное дело было рассмотрено вчера. Иностранные граждане вину в содеянном признали полностью и отказались от услуг адвоката. Судом вынесено постановление о назначении Ш.Теннисон и Т.Макинтайру штрафа в размере 2 тыс. рублей без депортации», - сказал представитель суда.