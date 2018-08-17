В оккупированном Крыму продолжаются военные учения с участием флота и береговой артиллерии РФ
|09:46 06.09.2018
|0 комментариев
|Крым
Малый противолодочный корабль (МПК) «Суздалец» Черноморского флота отразил налёт истребителей на учениях в Чёрном море.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЧФ, передает Крым Информ.
«МПК «Суздалец» ЧФ, выполняющий задачи в море, провёл учение по противовоздушной обороне с экипажами самолётов истребительной авиации ВВС и ПВО Южного военного округа», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пара Су-30М2 взлетела с одного из аэродромов Крыма и стала заходить на боевой курс для применения авиационных средств поражения по МПК «Суздалец». Корабельный расчёт ПВО обнаружил и взял цели на сопровождение. После определения воздушных объектов как «противника», экипаж корабля применил зенитный ракетный комплекс Оса-МА и нанес условный огневой удар по истребителям до их захода на боевой курс.
В конце августа «Суздалец» в ходе специального учения осуществил поиск и условно уничтожил подводную лодку. Роль субмарины условного противника выполнил экипаж подлодки «Ростов-на-Дону».
Расчеты ракетных комплексов «Бал», «Бастион» и артиллерийских орудий «Берег» соединения береговой обороны Черноморского флота отработали практику контрбатарейной борьбы в ходе двусторонних тактических учений на общевойсковых полигонах Южного военного округа в районах Кубани и Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Кроме того, в интересах каждой стороны двусторонних маневров выполняли задачи экипажи разведывательной морской авиации бомбардировщиков Су-24МР.
Как рассказали в пресс-службе, по требованию командующего войсками ЮВО Александра Дворникова новую методику контрбатарейной борьбы отрабатывают не только в общевойсковых объединениях, но и на флоте. Главные задачи: максимально сократить время разведки огневых средств противника, добиться стопроцентной эффективности поражения и оперативно сменить стартовые либо огневые позиции в условиях всесторонней маскировки.
В двусторонних тактических учениях береговой артиллерии и флота приняли участие более одной тысячи военнослужащих, было задействовано четыре корабля ЧФ и около 50 ракетных комплексов и артиллерийских орудий, а также две пары бомбардировщиков морской авиации.
Генштаб Украины все действия российских военных в Крыму, все так называемые военные учения, с 2014 года называют незаконными.
Напомним: Ракетный катер ЧФ РФ провел в Черном море учение по ПВО.
Ещё на эту тему:
Хронологія кризи в Азовському морі - аналітичні підсумки штучної затримки суден що прямували З українських портів / Карта
Хронологія кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки штучної затримки суден що прямували ДО українських портів / Карта
Хронологія кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки затримання суден у відкритому морі / Карта
ЕС требует от России обеспечить свободный доступ судов к портам Украины на Азовском море
В Севастопольской бухте спецподразделения ЧФ РФ "ловили диверсантов"
Украинские ВВС отработали удары по десанту в Приазовье / Видео
Зенитчики ЧФ РФ уничтожили виртуальные крылатые ракеты
ЧФ РФ устроил связистам марш-бросок в условиях действия ДРГ
Хронологія кризи в Азовському морі - три затримання суден за 29-30 серпня 2018 року / Карта