Малый противолодочный корабль (МПК) «Суздалец» Черноморского флота отразил налёт истребителей на учениях в Чёрном море.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЧФ, передает Крым Информ.

«МПК «Суздалец» ЧФ, выполняющий задачи в море, провёл учение по противовоздушной обороне с экипажами самолётов истребительной авиации ВВС и ПВО Южного военного округа», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пара Су-30М2 взлетела с одного из аэродромов Крыма и стала заходить на боевой курс для применения авиационных средств поражения по МПК «Суздалец». Корабельный расчёт ПВО обнаружил и взял цели на сопровождение. После определения воздушных объектов как «противника», экипаж корабля применил зенитный ракетный комплекс Оса-МА и нанес условный огневой удар по истребителям до их захода на боевой курс.

В конце августа «Суздалец» в ходе специального учения осуществил поиск и условно уничтожил подводную лодку. Роль субмарины условного противника выполнил экипаж подлодки «Ростов-на-Дону».

Расчеты ракетных комплексов «Бал», «Бастион» и артиллерийских орудий «Берег» соединения береговой обороны Черноморского флота отработали практику контрбатарейной борьбы в ходе двусторонних тактических учений на общевойсковых полигонах Южного военного округа в районах Кубани и Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Кроме того, в интересах каждой стороны двусторонних маневров выполняли задачи экипажи разведывательной морской авиации бомбардировщиков Су-24МР.

Как рассказали в пресс-службе, по требованию командующего войсками ЮВО Александра Дворникова новую методику контрбатарейной борьбы отрабатывают не только в общевойсковых объединениях, но и на флоте. Главные задачи: максимально сократить время разведки огневых средств противника, добиться стопроцентной эффективности поражения и оперативно сменить стартовые либо огневые позиции в условиях всесторонней маскировки.

В двусторонних тактических учениях береговой артиллерии и флота приняли участие более одной тысячи военнослужащих, было задействовано четыре корабля ЧФ и около 50 ракетных комплексов и артиллерийских орудий, а также две пары бомбардировщиков морской авиации.

Генштаб Украины все действия российских военных в Крыму, все так называемые военные учения, с 2014 года называют незаконными.

Напомним: Ракетный катер ЧФ РФ провел в Черном море учение по ПВО.