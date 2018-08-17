Министерство иностранных дел должно обратиться в Организацию по запрету химического оружия ради проведения ими мониторинга ситуации на заводе "Крымский титан".

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров с трибуны парламента в среду, 5 сентября, сообщает корреспондент Укринформа.

"На крымской земле разворачивается экологическая катастрофа - на территориях, которые прилегают к заводу "Крымский титан"... Измерения в воздухе и на почве со стороны материковой Украины пока что показывают допустимые нормы. Но вопрос в том, как дальше будет развиваться ситуация. Из временно оккупированного Крыма со вчерашнего дня начата эвакуация детей из города Армянска и других населенных пунктов, которые прилегают к заводу "Крымский титан".

Проблема заключается еще в том, что нет абсолютно никакого доверия к той информации, которая предоставляется российской оккупационной властью. Некоторые эксперты считают, что причиной катастрофы может быть утрата контроля российской армией над боевыми ядовитыми веществами, которые могут храниться на территории завода "Крымский титан".

В этой ситуации считаю, что украинское государство, в частности МИД, должно обратиться в Организацию по запрету химического оружия: для того, чтобы они осуществили мониторинг ситуации на территории вокруг завода "Крымский титан", - объяснил Чубаров.

В то же время он заметил, что Украина должна сделать все для того, чтобы полностью прекратить деятельность завода "Крымский титан", ведь по его словам, "это позор и стыд, что ильменит с украинской территории, из Житомирской области, по черным схемам идет в турецкие порты, а оттуда снова направляется в Крым".

Напомним: Перекрыв "ильменитовые схемы" Украина предотвратит экологическую катастрофу в оккупированном Крыму.