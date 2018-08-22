Палата представителей конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах».

Об этом сообщается на сайте Конгресса, передает УНИАН.

Согласно документу, закон предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций за проведение кибератак против США.

Как отмечается, необходимость принятия закона обосновывается целый рядом кибератак против Соединенных Штатов.

Теперь закон будет передан на утверждение сенату.

Напомним: Россия обращать внимания на санкции за аннексию Крыма не будет - МИД РФ.