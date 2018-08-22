Закон о санкциях за кибератаки принят Палатой представителей США
|08:25 06.09.2018
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|Россия
Палата представителей конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах».
Об этом сообщается на сайте Конгресса, передает УНИАН.
Согласно документу, закон предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций за проведение кибератак против США.
Как отмечается, необходимость принятия закона обосновывается целый рядом кибератак против Соединенных Штатов.
Теперь закон будет передан на утверждение сенату.
Напомним: Россия обращать внимания на санкции за аннексию Крыма не будет - МИД РФ.
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