Об угрозе экологической катастрофы в оккупированном Крыму стало известно в ООН

07:58 06.09.2018 0 комментариев Крым

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова привлекла внимание учреждений Организации Объединенных Наций к ухудшению экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

"Сейчас север оккупированного Крыма близок к экологической катастрофе. Из-за токсичных выбросов страдают не только жители полуострова, но и Херсонской области. Возникает угроза для Европы", - заявила Денисова.

"Крымчане жалуются, что на крышах домов, металлических предметах и в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка, а в воздухе стоит стойкий запах кислоты, который мешает дышать. Фотографии, присланные крымчанами, впечатляют: умершие птицы, голые деревья, как кадры из фильма ужасов", - отметила омбудсмен.

"Оккупационные власти Крыма скрывают реальный уровень экологической опасности, что заставляет меня обратиться к международному сообществу, поскольку не могу остаться в стороне", - подчеркнула Денисова.

"Поэтому срочно обратилась к Исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму и директору и регионального представителя Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Яну Дусику. Призвала их присоединиться к совместной борьбе за восстановление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", - отметила омбудсмен.

Напомним: Жители оккупированного Армянска опровергают версию с кислотонакопителем и покидают город.



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