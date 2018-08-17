Об угрозе экологической катастрофы в оккупированном Крыму стало известно в ООН
|07:58 06.09.2018
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|Крым
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова привлекла внимание учреждений Организации Объединенных Наций к ухудшению экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.
Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook, передает УНИАН.
"Сейчас север оккупированного Крыма близок к экологической катастрофе. Из-за токсичных выбросов страдают не только жители полуострова, но и Херсонской области. Возникает угроза для Европы", - заявила Денисова.
"Крымчане жалуются, что на крышах домов, металлических предметах и в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка, а в воздухе стоит стойкий запах кислоты, который мешает дышать. Фотографии, присланные крымчанами, впечатляют: умершие птицы, голые деревья, как кадры из фильма ужасов", - отметила омбудсмен.
"Оккупационные власти Крыма скрывают реальный уровень экологической опасности, что заставляет меня обратиться к международному сообществу, поскольку не могу остаться в стороне", - подчеркнула Денисова.
"Поэтому срочно обратилась к Исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму и директору и регионального представителя Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Яну Дусику. Призвала их присоединиться к совместной борьбе за восстановление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", - отметила омбудсмен.
Напомним: Жители оккупированного Армянска опровергают версию с кислотонакопителем и покидают город.
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