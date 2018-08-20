Щодо кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки станом на 01.09.2018.

Кількість затримок та затримань. Просимо колег в ЗМІ бути уважними - затримання та затримки - не зовсім одне й теж.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

За период з 23.06.18 по 31.08.18 включно встановлено 148 випадків штучної затримки суден (що прямували з вантажем з українських портів) на зворотному шляху, а саме на якірній стоянці в Азовському морі перед Керченською протокою (на карті це Район №3).

Технологія створення штучної затримки така ж сама, як в Районі №1, але кількісні показники значно більші: максимальна затримка 1 судна: в липні = 162 год, в серпні = 181 год.

Середня затримка на 1 судно: в липні = 57,5 год., в серпні = 87,6 год.

Сумарна втрата часу по всім суднам в Районі №3, тобто на виході з Азовського моря, склала: в липні = 3623 год. в серпні = 5083 год.

Напомним: ЕС требует от России обеспечить свободный доступ судов к портам Украины на Азовском море.

Ранее по теме: США призвали Россию прекратить провокации в Азовском море и Керченском проливе.