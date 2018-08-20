Хронологія кризи в Азовському морі - аналітичні підсумки штучної затримки суден що прямували З українських портів / Карта
|07:15 06.09.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки станом на 01.09.2018.
Кількість затримок та затримань. Просимо колег в ЗМІ бути уважними - затримання та затримки - не зовсім одне й теж.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
За период з 23.06.18 по 31.08.18 включно встановлено 148 випадків штучної затримки суден (що прямували з вантажем з українських портів) на зворотному шляху, а саме на якірній стоянці в Азовському морі перед Керченською протокою (на карті це Район №3).
Технологія створення штучної затримки така ж сама, як в Районі №1, але кількісні показники значно більші: максимальна затримка 1 судна: в липні = 162 год, в серпні = 181 год.
Середня затримка на 1 судно: в липні = 57,5 год., в серпні = 87,6 год.
Сумарна втрата часу по всім суднам в Районі №3, тобто на виході з Азовського моря, склала: в липні = 3623 год. в серпні = 5083 год.
Напомним: ЕС требует от России обеспечить свободный доступ судов к портам Украины на Азовском море.
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Хронологія кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки штучної затримки суден що прямували ДО українських портів / Карта
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