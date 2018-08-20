Хронологія кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки штучної затримки суден що прямували ДО українських портів / Карта
|06:59 06.09.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки станом на 01.09.2018.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Просимо колег в ЗМІ бути уважними - затримання та затримки - не зовсім одне й теж.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє,
За период з 26.06.18 по 31.08.18 включно встановлено 146 випадків штучної затримки суден (що прямували ДО українських портів) в Керченській протоці.
Тобто перед входом до Азовського моря (на карті це Район №1), це включає тривале очікування прибуття оглядової групи ФСБ, власне огляд, а потім тривале очікування дозволу на прохід Керченською протокою на північ - до Азовського моря.
Середня затримка на 1 судно склала: в липні = 28,4 год.; в серпні = 73,1 год.
Максимальна тривалість штучної затримки склала в липні = 150 год., в серпні = 176 год.
Сумарна втрата часу по всім суднам в Районі №1, тобто на вході до Азовського моря, склала: в липні = 1762 год., в серпні = 4971 год.
Напомним: ЕС требует от России обеспечить свободный доступ судов к портам Украины на Азовском море.
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Хронологія кризи в Азовському морі - аналітичні підсумки штучної затримки суден що прямували З українських портів / Карта
Хронологія кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки затримання суден у відкритому морі / Карта
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