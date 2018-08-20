Хронологія кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки затримання суден у відкритому морі / Карта
|06:45 06.09.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки станом на 01.09.2018.
Кількість затримок та затримань. Просимо колег в ЗМІ бути уважними - затримання та затримки - не зовсім одне й теж.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
Починаючи з 17.05.18 (дня, коли розпочались системні затримання суден у відкритому морі (на карті це Район №2) до 31.08.18 включно кораблі та катери берегової охорони ФСБ РФ затримували для огляду в Азовському морі під час руху за призначенням не менше 100 суден. що прямували до/з Маріуполя та Бердянська.
Тобто маємо 100 затримань в морі в Районі №2. Тут важлива не втрата часу (вона звичайно складає до 3-х годин), а демонстраційний ефект.
Напомним: ЕС требует от России обеспечить свободный доступ судов к портам Украины на Азовском море.
Ранее по теме: В МИД признали агрессию России в Азовском море как "контролируемую эскалацию".
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