Щодо кризи в Азовському морі - деякі аналітичні підсумки станом на 01.09.2018.

Кількість затримок та затримань. Просимо колег в ЗМІ бути уважними - затримання та затримки - не зовсім одне й теж.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.



Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

Починаючи з 17.05.18 (дня, коли розпочались системні затримання суден у відкритому морі (на карті це Район №2) до 31.08.18 включно кораблі та катери берегової охорони ФСБ РФ затримували для огляду в Азовському морі під час руху за призначенням не менше 100 суден. що прямували до/з Маріуполя та Бердянська.

Тобто маємо 100 затримань в морі в Районі №2. Тут важлива не втрата часу (вона звичайно складає до 3-х годин), а демонстраційний ефект.

Напомним: ЕС требует от России обеспечить свободный доступ судов к портам Украины на Азовском море.

Ранее по теме: В МИД признали агрессию России в Азовском море как "контролируемую эскалацию".