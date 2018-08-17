#SaveOlegSentsov: петиция на сайте Белого дома собрала уже более 80 тысяч подписей
|22:40 05.09.2018
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|Крым
Уже более 81 тысячи человек подписалась под петицией в поддержку незаконно осужденного в России Олега Сенцова и других узников Кремля, размещенной на сайте Белого дома.
Именно такое количество подписантов указана по состоянию на 18.30 5 сентября, передает Укринформ.
"Европейский парламент уже призвал Владимира Путина немедленно освободить Олега Сенцова и других. Теперь настало время для Америки высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы потребовать немедленного освобождения Олега Сенцоваи других украинских политических заключенных в России", - говорится в тексте петиции.
В то же время для того, чтобы она была рассмотрена американскими властями, необходимо собрать под ней еще почти 20 тыс. подписей из 100 000 необходимых.
Петицию могут подписать все желающие, в том числе украинцы. Подписание петиции займет не более 10 секунд.
Для этого надо зайти на сайт Белого дома, кликнуть на раздел "Петиции", подписать петицию и подтвердить через электронную почту свою подпись.
Петицию можно подписать непосредственно по ссылке.
Как сообщалось, всего в России и анексованому Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.
Напомним: Сенцов похудел до 72 кг.
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