Уже более 81 тысячи человек подписалась под петицией в поддержку незаконно осужденного в России Олега Сенцова и других узников Кремля, размещенной на сайте Белого дома.

Именно такое количество подписантов указана по состоянию на 18.30 5 сентября, передает Укринформ.

"Европейский парламент уже призвал Владимира Путина немедленно освободить Олега Сенцова и других. Теперь настало время для Америки высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы потребовать немедленного освобождения Олега Сенцоваи других украинских политических заключенных в России", - говорится в тексте петиции.

В то же время для того, чтобы она была рассмотрена американскими властями, необходимо собрать под ней еще почти 20 тыс. подписей из 100 000 необходимых.

Петицию могут подписать все желающие, в том числе украинцы. Подписание петиции займет не более 10 секунд.

Для этого надо зайти на сайт Белого дома, кликнуть на раздел "Петиции", подписать петицию и подтвердить через электронную почту свою подпись.

Петицию можно подписать непосредственно по ссылке.

Как сообщалось, всего в России и анексованому Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

Напомним: Сенцов похудел до 72 кг.