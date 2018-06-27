В Греции за перевозку беженцев осудили 6 украинских моряков

22:12 05.09.2018 0 комментариев Греция

Шесть граждан Украины были осуждены в Греции к различным срокам заключения по обвинению в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает Слідство.Інфо, передает Европейская правда.

Двое украинцев работавших на прогулочных судах в Турции, получили по 18 месяцев заключения, еще четверых осудили на максимальные сроки в греческой тюрьме.

4 сентября в суде греческого города Каламата прошли суды над шестью украинцами. Они были членами трех экипажей судов, которых греческая полиция ранее задержала за перевозку беженцев.

Жена одного из заключенных Алена Ульянова, которая была на заседании суда, рассказала, что ее мужа Сергея задержали 17 декабря 2017 года. Работу он нашел по объявлению в интернете. По словам жены, ему предложили работать матросом на прогулочной яхте в Турции. Уже через две недели его и другого украинца из экипажа заставили перевозить беженцев из Ирака в Италию.

Сергея Ульянова и его напарника греческий суд приговорил к 18 месяцам за решеткой. Впрочем, Ульянов пробудет в тюрьме еще 2-4 месяца, поскольку почти год он уже провел в тюрьме.

Жена Сергея объяснила, что ее муж получил небольшой срок, поскольку он сам вызвал полицию, когда членов экипажа заставляли перевозить нелегальных мигрантов.

Еще четверо украинцев, члены экипажей других яхт, получили максимальные сроки. По словам Ульяновой, их приговоры достигают 25 и более лет.

Адвокат, которого наняла семья Ульяновых, Димитриус Каунис рассказал, что согласно греческим законам украинцы получают 10-15 лет тюрьмы за каждого беженца на борту.

"Именно поэтому сроки могут достигать и несколько сотен лет заключения. По греческим законам, в таком случае за решеткой оставляют на 25 лет. Срок могут уменьшить, если заключенные посещают школы при тюрьмах", - пояснил он.

Напомним: В Украине запущен процесс возвращения арестованных моряков.



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