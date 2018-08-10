Временный поверенный в делах России в Лондоне Иван Володин был вызван в МИД Великобритании на фоне обнародования новых данных об отравлении в Солсбери.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из российского посольства, передает Украинская правда.

"Временный поверенный был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй", - сказали в посольстве РФ.

Как известно, в марте Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственной за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее Мэй заявила, что россияне, которых британские следователи подозревают в исполнении отравления в Солсбери, являются офицерами ГРУ - военной разведки РФ.

Напомним, в Британии назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов. Полиция также показала по записям камер наблюдения их детальный маршрут 3 и 4 марта в Лондоне и Солсбери.

Ранее: Россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, в РФ не знают.