Суд РФ продлил арест фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"
|21:24 05.09.2018
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|Крым
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест пятерым обвиняемым в так называемом симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщает Украинская правда.
На предварительном заседании 5 сентября суд вернул материалы дела в прокуратуру в связи с необходимостью дополнительного расследования.
Сообщается, что пятерым обвиняемым Рустему Исмаилову, Айдеру Салединову, Эмилю Джемаденову а также Узеиру и Теймуру Абдуллаевым продлили арест на три месяца.
Они останутся в СИЗО до 11 января.
"Очень неожиданное решение для нас. Еще неделю назад мы ждали этапа а теперь как минимум до Нового года суд в Ростове отменяется. Адвокаты рассказывают, что такое решение суда вызвано большим количеством ошибок в материалах дела. Даже обвинение было сформулировано с ошибками", – рассказала Фера, супруга Узеира Абдуллаева.
27 августа стало известно, что Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" перевезут из оккупированного Крыма в СИЗО Ростова-на-Дону.
Обвиняемые и их адвокаты окончательно ознакомились с материалами уголовного дела.
Дело передали в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Напомним: Дело “ялтинской шестерки”: прокуроры закончили предъявлять сфабрикованные "доказательства".
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