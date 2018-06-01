Согласно обнародованным результатам торгов по услугам по ремонту и продлению ресурса двух самолетов-амфибий Бе-12 морской авиационной бригады ВМС ВСУ на общую сумму 2 млн гривен, победителем признано ГП "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП".

Об этом сообщает wing.com.ua со ссылкой на mil.in.ua, передает ЦТС.

Договор пока еще не заключен.

Николаевский авиаремонтный завод должен до 30 ноября 2018 года предоставить услуги по ремонту и оценке технического состояния, проверке элементов планера, определения возможности индивидуального продления назначенного срока службы при выполнении контрольно-технического обслуживания военных самолетов Бе-12 ПЛ №0602004 и Бе-12 ПС №2602603.

Бе-12 "Чайка" - противолодочный самолет-амфибия (по кодификации НАТО - Mail). Серийно производился на Таганрогском авиационном заводе с 1959 по 1973 годы. Всего было изготовлено около 140 единиц таких воздушных судов.

У Бе-12 турбовинтовые двигатели АИ-20Д.

На самолете-амфибии установлен комплект целевого оборудования, позволяющего вести поиск и борьбу против подводных лодок противника.

Он может осуществлять бомбометание противолодочными бомбами ПЛАБ-50 и ПЛАБ-250-120, учебными бомбами УПЛАП-50, осуществлять пуски противолодочных торпед АТ-1 (АТ-1М).

напомним: На учениях “Шторм-2018” отработали общие действия флота и авиации.