Российская Федерация должна обеспечить свободный доступ судов к портам Украины на Азовском море.

Об этом сообщили в представительстве Европейского Союза в Украине, передает SeafarersJournal.

Европейские чиновники заявили, что российские власти намерено препятствуют прохождению судов в порты Мариуполя и Бердянска. Власти ЕС надеются, что в скором времени Россия обеспечит беспрепятственный доступ судов в украинские порты на Азовском побережье.

«В последние месяцы Россия все чаще преднамеренно препятствовала и задерживала прохождение судов, в том числе, судов из государств-членов ЕС, которые шли транзитом через Керченский пролив из/и в порты Украины в Азовском море. Мы ожидаем, что Российская Федерация обеспечит беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море», — заявили представители ЕС.

К настоящему моменту силы ФСБ России задержали более 200 судов, следовавших в порты Мариуполя и Бердянска или выходящих из них.

Напомним: В МИД признали агрессию России в Азовском море как "контролируемую эскалацию".