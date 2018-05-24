Правительство Турции приняло решение внести изменения в условия прохождения судов через свои проливы - Босфор и Дарданеллы

Передает seafarersjournal.com со ссылкой на trend.az, сообщает ЦТС.

Согласно новым правилам плавания в территориальных водах Турции, суда не имеют права приближаться к опорам мостов на расстояние ближе ста метров.

Также в правительстве решили, что все суда с грузами военного предназначения на борту будут квалифицироваться в качестве военных кораблей.

Изменены также правила движения для судов длиной более 300 метров. О прохождении подобных плавредств власти Турции должны быть уведомлены за 10 дней. Капитаны других судов должны предупреждать письмом турецкую сторону за 3,2 км до входа в проливы. Согласно новым правилам, Береговая охрана Турции получила право вмешиваться в инциденты на борту без получения разрешения капитана.

Кроме того, согласно новым правилам, танкеры с грузом нефтепродуктов на борту, имеют право осуществлять движение лишь в дневные часы.

Напомним: Самый большой российский контейнеровоз везет в Сирию военный груз.