IFC завершила разработку ТЭО концессии портов Ольвия и Херсон и начала прием заявок от инвесторов

19:36 05.09.2018 0 комментариев Украина

Завершена работа над подготовкой технико-экономических обоснований передачи в концессию украинских портов Ольвия и Херсон.

В связи с этим Министерство инфраструктуры приглашает всех потенциальных участников конкурса обращаться в Международную финансовую корпорацию (IFC), которая является ведущим советником проектов, для обсуждения деталей проектов и для регистрации в качестве потенциальных участников конкурса, сообщает ЦТС.

Зарегистрированные пользователи получат официальное приглашение на конференцию участников, которая состоится в течение сентября 2018 года.

Вопросы по проектам нужно адресовать следующим представителям Международной финансовой корпорации: Олег Кудашов - [email protected], Алмаз Карассаев - [email protected], Драгош Савка - [email protected]

Напомним, 27 ноября прошлого года Администрация морских портов Украины и Европейский банк реконструкции и развития подписали договор о финансировании разработки технико-экономического обоснования проектов концессии ГП "Херсонский морской торговый порт" и ГП "Стивидорная компания "Ольвия".

Немного ранее в Киеве был подписан меморандум о взаимопонимании между МИУ и IFC, что стало для IFC первым в Украине консультативным проектом по развитию государственно-частного партнерства.

В порту Ольвия (до 2017 года - спецморпорт Октябрьск) есть шесть причалов, оборудованных железнодорожными подъездными путями и один причал для судов типа ро-ро. Порт может принимать суда с осадкой до 10,5 метров, длиной и шириной судна - до 250 метров и 35 метров соответственно и судовой партией до 50 тыс. тонн. Парк крановой механизации насчитывает 21 портальный кран грузоподъемностью от 10 до 40 тонн. Интенсивность погрузки металлопродукции на судно - до 15-20 тыс. тонн в сутки.

ГП "Херсонский морской торговый порт" способен принимать 2,8 млн тонн продукции в железнодорожных вагонах (131 вагон в сутки), 450 тыс. тонн автомобильным транспортом (45 грузовиков в сутки).

Ранее сообщалось, что для передачи инвестору рассматривается целостный имущественный комплекс этого ГП с причалами №2, 3, 4, 5 общей площадью 46 га.



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